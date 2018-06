Aandacht voor banken op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.284 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een hogere opening. Beleggers zullen met name aandacht hebben voor de bankensector, daags nadat de Federal Reserve met de uitkomsten van de tweede fase van een stresstest naar buiten kwam. Verschillende banken kwamen goed door de test en beloofden aandeelhouders te belonen.

Grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley en Bank of America gaan het dividend verhogen, na een positieve uitkomst van de stresstest. Bankaandelen gingen in de voorbeurshandel over een breed front vooruit. De Amerikaanse tak van Deutsche Bank slaagde niet voor de tweede fase van de stresstest.

Verder zal er aandacht zijn voor sportartikelenproducent Nike dat met beter dan verwachte kwartaalcijfers naar buiten kwam. Het bedrijf is ook positief gestemd over de prestaties in het lopende boekjaar. In het kielzog van Nike zullen ook de koersen van branchegenoten als Foot Locker, Under Armour en Dick's meebewegen. Foot Locker en Dick's zijn twee van de grootste klanten van Nike.

Openingsbel

Verder staat huizenbouwer KBH Homes in de belangstelling na beter dan verwachte resultaten. Ook reageren beleggers op cijfers over de inkomens en uitgaven van consumenten. Na de openingsbel volgen ook nog data over het consumentenvertrouwen.

Verder blijft Donald Trump de gemoederen bezighouden. De president wil de Verenigde Staten terugtrekken uit wereldhandelsorganisatie (WTO), zo werd op basis van bronnen in het Witte Huis gemeld. Volgens Trump is het handelsorgaan door de rest van de wereld ontworpen om de Verenigde Staten dwars te zitten.

Galapagos

Farmaceut AbbVie besloot de stekker te trekken uit een samenwerking met biotechnologiebedrijf Galapagos. Het gaat om een nieuw onderzoek naar een behandeling van taaislijmziekte. Het nieuws zorgde er op de Amsterdamse beurs voor dat het aandeel Galapagos stevig onderuit ging.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,4 procent op 24.216,05 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2716,31 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 7503,68 punten.