'Groot Duits onderzoek naar belastingfraude'

Duitsland

KEULEN (AFN/BLOOMBERG) - Autoriteiten in Duitsland nemen tientallen banken en andere instellingen als makelaars, accountants en advocatenkantoren onder de loep, in een onderzoek naar grootscheepse belastingontwijking. Volgens bronnen zijn de eerste aanklachten in de maak. Die volgen naar verluidt nog dit jaar. Ook nemen de autoriteiten daarbij individuen op de korrel.

Duitsland zou door het gesjoemel vele miljarden euro's aan belastinginkomsten zijn misgelopen. Het onderzoek richt zich onder meer op transacties die zijn afgehandeld door grote kredietverstrekkers als Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie en BNP Paribas.

Grote banken hielpen investeerders jarenlang met bepaalde slimmigheidjes waardoor er minder belastingen hoefde te worden afgedragen. Dit soort praktijken zou de Duitse schatkist meer dan 10 miljard euro hebben gekost.