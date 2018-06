Vodafone komt met nieuw IoT-netwerk

Gepubliceerd op | Views: 347

MAASTRICHT (AFN) - Vodafone heeft een nieuw netwerk voor internet of things-toepassingen in gebruik genomen. Het gaat om een zogeheten LTE-M-netwerk, gebaseerd op de 4G-techniek LTE.

Vodafone heeft al een netwerk voor internet of things in de lucht, maar daarmee kunnen alleen maar kleine pakketjes data worden verstuurd. LTE-M is een breedbandtechniek, waarmee ook kan worden gebeld. Dat is handig voor het verbinden van apparaten als liften en slagbomen, waarbij ook spraak kan worden verstuurd. Ook biedt de hogere bandbreedte voordelen voor het verbinden van bewegende objecten.

LTE-M is overigens ook een onderdeel van de nieuwe generatie verbindingen die eraan zitten te komen en die worden aangeduid met de term 5G. Naast hogere verbindingssnelheden draait 5G erg om het verbinden van meer apparaten met elkaar en met computers.