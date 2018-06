KPN Ventures investeert in Franse innovatie

Gepubliceerd op | Views: 409 | Onderwerpen: Frankrijk

DEN HAAG (AFN) - KPN Ventures, de investeringstak van telecombedrijf KPN, steekt geld in een nieuw Frans investeringsfonds dat op zijn beurt gaat investeren in technologische start-ups die uit de koker komen van Franse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het fonds heeft een beoogde omvang van 75 miljoen euro.

KPN is naar eigen zeggen tot nu toe één van de zeven investeerders in het fonds. Het is voor de tweede keer dat KPN Ventures geld steekt in een innovatiefonds na de eerdere investering in het in Enschede gevestigde Cottonwood Technology Fund. Met dergelijk stappen versterkt KPN naar eigen zeggen zijn netwerk van potentiële technologiepartners.

KPN maakte niet bekend hoeveel geld het exact in het innovatiefonds steekt.