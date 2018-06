Kleine groei voor Britse economie

Gepubliceerd op | Views: 297 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse economie is in het eerste kwartaal van 2018 met 0,2 procent gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat meldde het Britse statistiekbureau op basis van een definitieve raming.

In een eerdere raming werd een groei van 0,1 procent gemeld, maar de bouw deed het beter dan eerder gedacht. In het vierde kwartaal van 2017 ging de economie van Groot-Brittannië met 0,4 procent vooruit. In de eerste drie maanden van dit jaar werd de groei onder meer geremd door het koude winterweer, waardoor de uitgaven van huishoudens en de bedrijfsinvesteringen onder druk kwamen te staan.

Op jaarbasis ging de Britse economie met 1,2 procent omhoog. Dit cijfer is conform een eerdere raming.