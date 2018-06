'Hyundai aast op Fiat Chrysler'

Gepubliceerd op | Views: 682 | Onderwerpen: autoindustrie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De topman van Hyundai Motor Group is in afwachting van een wat langere daling van de aandelenkoers van autobouwer Fiat Chrysler, om daarna een overnamebod te plaatsen. Dat meldt zakenkrant Asia Times op basis van ingewijden. In reactie op het artikel steeg het aandeel Fiat ruim 5 procent.

Het bod van Hyundai zal voor de aandeelhoudersvergadering van Fiat Chrysler in mei 2019 worden geplaatst, zo klinkt het verder. Tijdens die bijeenkomst treedt topman Sergio Marchionne van Fiat Chrysler terug.