'Moeilijk niet enthousiast te zijn over ASR'

AMSTERDAM (AFN) - De aankondiging dat ASR sneller dan gepland vordert met de integratie van de Nederlandse activiteiten van Generali is niet verrassend, maar wel positief. Het is moeilijk om niet enthousiast te raken over de update die ASR donderdag gaf aan investeerders, stelt een analist van KBC Securities.

ASR liet weten ongeveer 20 procent voor te liggen op zijn doelen zoals afvloeiing van medewerkers. Daaruit blijkt volgens de marktkenners het verlangen van ASR om verder te gaan met grotere overnames.

KBC handhaaft zijn hold-advies met een koersdoel van 36 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.25 uur 2,2 procent hoger in de AEX op 34,92 euro.