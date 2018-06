Galapagos onderuit op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 4.023 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam boekte vrijdag een stevige winst op de laatste handelsdag van het tweede kwartaal. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen na de koersverliezen een dag eerder. Op het Damrak ging Galapagos in de uitverkoop na heroverweging van de samenwerking met een belangrijke partner.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent in de plus op 553,28 punten. De hoofdindex kwam in juni amper van zijn plaats, maar boekte in het tweede kwartaal een winst van ruim 3 procent. De MidKap klom ook 1,1 procent, tot 777,87 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,3 procent aan.

Galapagos kelderde 12 procent bij de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf liet weten de toekomst van de samenwerking op het gebied van taaislijmziekte met branchegenoot AbbVie te heroverwegen. Volgens het bedrijf heeft AbbVie besloten niet verder te gaan met een geplande tweede drievoudige combinatietherapie.

Stijger

Grootste stijger in de AEX was DSM met een winst van 2,5 procent. Investeerder Bain Capital wil volgens persbureau Bloomberg DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) inlijven. DSP is een samenwerking van DSM en het Chinese Sinochem.

Vopak klom 0,4 procent. Het tankopslagbedrijf neemt mogelijk een minderheidsbelang in het Pakistaanse lng-onderdeel van Engro. Het gaat om infrastructuur in de haven van Karachi.

Fugro

In de MidKap voerde chiptoeleverancier Besi de stijgers aan met een plus van ruim 3 procent. Bodemonderzoeker Fugro was de enige daler met een min van 0,2 procent. TomTom won 1,1 procent. Het navigatiebedrijf gaat kaartdiensten leveren aan hotelvergelijkingssite Trivago.

In Frankfurt klom Deutsche Bank 1 procent. Beleggers waren niet onder de indruk dat de Amerikaanse tak van de bank niet is geslaagd voor de tweede fase van de stresstest van de Federal Reserve in de VS.

Novartis won 2,5 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut wil oogzorgdivisie Alcon definitief afsplitsen. Het bedrijf dubde al langere tijd over het al dan niet op eigen benen zetten van het onderdeel. Novartis kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard dollar aan.

De euro was 1,1631 dollar waard, tegen 1,1576 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 73,23 dollar. Brentolie steeg een fractie tot 77,86 dollar per vat.