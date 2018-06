Winkelverkopen Duitsland omlaag

Gepubliceerd op | Views: 392 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De winkelverkopen in Duitsland zijn in mei met 2,1 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder, aldus het Duitse federale statistiekbureau.

Economen rekenden voor mei door de bank genomen op een beperktere daling van de detailhandelsomzet met 0,5 procent. Een maand eerder stegen de winkelverkopen nog met 2,3 procent. Op jaarbasis liepen de Duitse detailhandelsverkopen met 1,6 procent terug. Hier werd in doorsnee op een stijging met 1,9 procent gerekend.