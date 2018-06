Beursgang levert Xiaomi minder op dan gehoopt

Gepubliceerd op | Views: 357

HONGKONG (AFN) - Xiaomi haalt minder geld op met zijn aanstaande beursgang in Hongkong dan gehoopt. De Chinese maker van smartphones en andere elektronica introduceert zijn aandelen voor een prijs aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachtingen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

In totaal brengen de aandelen 4,7 miljard dollar op voor het bedrijf en enkele investeerders die een deel van hun belang verkopen. De beursgang moest de grootste wereldwijd in jaren zijn. Eerder werd gemikt op een beurswaarde van het hele bedrijf van 100 miljard dollar. Daarmee zou de beursgang ongeveer 10 miljard dollar in het laatje brengen.

Xiaomi heeft grote ambities en wil uiteindelijk met zijn relatief goedkope smartphones de concurrentie aangaan met Apple. Alleen door de verkopen in eigen land is het bedrijf al een van de grootste smartphonebedrijven ter wereld. Het bedrijf verkoopt naast smartphones allerlei consumentenelektronica van actiecamera's tot stofzuigrobots en drones, maar ook elektrische scooters.