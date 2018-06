'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 1.662

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs zal vrijdag naar verwachting met winst beginnen aan de laatste handelsdag van het tweede kwartaal. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te openen na stevige verliezen een dag eerder. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en het herstel op de Chinese markten.

In Brussel hebben de 28 EU-leiders een akkoord bereikt over het migratiebeleid. Volgens bondskanselier Angela Merkel waren de onderhandelingen ,,intensief''. Ze staat in Duitsland onder druk om een einde te maken aan de stromen migranten die niet in het aankomstland blijven en door naar Duitsland reizen.

Op het Damrak meldde Galapagos de toekomst van de samenwerking op het gebied van taaislijmziekte met branchegenoot AbbVie te heroverwegen. Volgens het biotechnologiebedrijf heeft AbbVie besloten niet verder te gaan met een geplande tweede drievoudige combinatietherapie.

TomTom

TomTom liet weten kaartdiensten te leveren aan hotelvergelijkingssite Trivago. De adressen van hotels moeten daardoor beter te vinden zijn via de website en app van Trivago. Financiële details van de samenwerking werden niet gegeven.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat investeerder Bain Capital DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) wil inlijven. DSP is een samenwerking van DSM en het Chinese Sinochem. Vertegenwoordigers van Bain en DSM wilden niet op de geruchten reageren.

Deutsche Bank

In Frankfurt staat Deutsche Bank in de schijnwerpers. De Amerikaanse tak van Deutsche Bank is niet geslaagd voor de tweede fase van de stresstest waaraan de Federal Reserve banken in de VS heeft onderworpen. De Fed heeft forse kritiek op de bank en spreekt van ,,wijdverbreide en kritieke tekortkomingen in de controle op de kapitaalplanning van de bank."

Ook Adidas staat in het nieuws. Het Duitse sportkledingmerk waarschuwde Amerikaanse klanten vanwege een probleem met de bescherming van persoonsgegevens. Mogelijk zijn gegevens van klanten die online iets bij Adidas hadden besteld buitgemaakt.

De Europese beurzen sloten donderdag met verlies. De AEX-index daalde 0,9 procent tot 547,48 punten en de MidKap zakte 1,6 procent tot 769,74 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,4 procent. In New York gingen de beurzen vooruit.

De euro was 1,1637 dollar waard, tegen 1,1576 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 73,29 dollar. Brentolie daalde een fractie tot 77,84 dollar per vat.