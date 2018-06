Chinese beurzen tonen herstel

Gepubliceerd op | Views: 527 | Onderwerpen: China

TOKIO (AFN) - De Chinese aandelenbeurzen toonden vrijdag wat herstel na de recente sterke koersdalingen. De beurs in Shanghai stond in de afgelopen tijd onder druk door de zorgen over de impact van het handelsconflict met de Verenigde Staten op de Chinese economie. Beleggers trokken zich op de laatste handelsdag van het tweede kwartaal op aan de hogere slotstanden op Wall Street. De beurs in Japan eindigde licht hoger.

In Hongkong koerste de Hang Seng-index tussentijds 1,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai, die meer dan 20 procent heeft verloren ten opzichte van het recente hoogtepunt, klom 2 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 0,6 procent bij.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent hoger het weekeinde in op 22.304,51 punten onder aanvoering van de banken en farmaceutische bedrijven. De Japanse hoofdindex zakte deze week bijna 1 procent en steeg in de maand juni 0,5 procent. Op macro-economische vlak bleek dat de Japanse industriële productie in mei minder sterk is gedaald dan verwacht. De werkloosheid in het land nam af tot het laagste niveau in meer dan 25 jaar.

Sharp maakte een koerssprong van 15 procent. Het geplaagde Japanse technologieconcern schrapte zijn plannen om voor 2 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven vanwege de recente koersdruk. Sinds de aankondiging van het uitgifteplan op 5 juni raakte Sharp 21 procent aan waarde kwijt.