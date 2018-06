Novartis zet oogdivisie op eigen benen

Gepubliceerd op | Views: 384

BASEL (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Novartis wil oogzorgdivisie Alcon definitief afsplitsen. Het bedrijf dubde al langere tijd over het al dan niet op eigen benen zetten van het onderdeel. Het heeft nu de knoop doorgehakt, maar heeft nog wel groen licht nodig van de aandeelhouders.

Volgens de Zwitsers is het afsplitsen van Alcon het beste voor alle partijen. Daardoor ontstaat een wereldspeler op het gebied van oogzorg. Novartis kan zijn aandacht daarnaast volledig richten op de farmacietak. Ook voor aandeelhouders is de afsplitsing volgens Novartis het beste.

Aandeelhouders stemmen begin 2019 over de splitsing. De afsplitsing moet in de eerste helft van 2019 zijn afgerond. Alcon krijgt vermoedelijk noteringen in Zürich en New York.

Oogoperaties

Vorig jaar maakte Novartis al bekend de opties voor Alcon te onderzoeken. De resultaten van de divisie die onder meer contactlenzen en apparatuur voor oogoperaties maakt, liepen lange tijd achter bij de verwachtingen, maar de laatste tijd gaat het beter. Alcon werd door Novartis in 2010 overgenomen van Nestlé.

Novartis kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard dollar aan. Daarmee keren de Zwitsers een deel van de opbrengsten van verkochte bedrijfsonderdelen uit aan aandeelhouders. Eerder dit jaar sloot Novartis een grote deal met het Britse GlaxoSmithKline (GSK). Daarbij verkocht het zijn belang in het samenwerkingsverband op het gebied van consumentenzorg voor een bedrag van 13 miljard dollar.