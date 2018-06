Gepubliceerd op | Views: 611

WASHINGTON (AFN/RTR) - De Amerikaanse tak van Deutsche Bank is niet geslaagd voor de tweede fase van de stresstest waaraan de Federal Reserve banken in de VS heeft onderworpen. De Fed heeft forse kritiek op de bank en spreekt van ,,wijdverbreide en kritieke tekortkomingen in de controle op de kapitaalplanning van de bank."

,,De zorgen omvatten materiële zwakheden in de gegevenscapaciteiten en controles die zijn proces van de kapitaalplanning steunen, evenals zwakheden in zijn benaderingen en veronderstellingen die worden gebruikt om opbrengsten en verliezen onder spanning te voorspellen," schreef de centrale bank in een verklaring.

Het unanieme bezwaar van de Fed-directie tegen het kapitaalplan van Deutsche Bank in de Verenigde Staten is een nieuwe klap voor de Duitse kredietverstrekker, die de afgelopen maanden al onder intensief toezicht stond.

Koepel

De 35 grootste banken, inclusief Deutsche Bank, slaagden vorige week allemaal wel voor de eerste fase van de stresstest die werd opgelegd door de Fed, de koepel van Amerikaanse centrale banken. Tot de banken die werden onderzocht behoren grote namen als Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase.

Volgens de Fed voldeden de banken aan de kapitaaleisen in het geval van een zware economische crisis. Het is al het derde jaar op rij dat de onderzochte banken aan de minimumeisen van de Amerikaanse centrale bank voldoen. De Fed wil met stresstests nagaan in hoeverre financiële dienstverleners in staat zijn om zware economische schokken op te vangen.