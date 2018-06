Afzetprijzen industrie omhoog

Gepubliceerd op | Views: 156

DEN HAAG (AFN) - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 3,7 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsstijging is groter dan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie 1 procent duurder in vergelijking met vorig jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In mei 2018 kostte een vat ruwe Brent-olie ruim 65 euro. Dat is ruim 40 procent meer dan een jaar eerder. In april was de prijs voor een vat nog ruim 16 procent hoger dan in april 2017.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in mei 33,5 procent duurder dan in mei 2017. Een maand eerder was er een prijsstijging van ruim 11 procent, aldus het CBS.

Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in mei 3 procent hoger dan een jaar eerder, zo rekent het statistiekbureau. In april waren chemische producten 0,5 procent goedkoper dan in april 2017.

De prijzen van de auto-, de metaalproducten-, de kunststof- en rubberindustrie en van de machine-industrie lagen eveneens hoger dan in mei vorig jaar. De prijzen in de elektrotechnische en voedingsmiddelenindustrie lagen daarentegen lager dan een jaar eerder. Dat gold ook voor de gemiddelde prijzen van de bedrijfstak reparatie en installatie van machines.

Vergeleken met april zijn de afzetprijzen van de industrie in mei met 1,4 procent gestegen. De prijzen op de binnenlandse markt stegen met 0,9 procent en op de buitenlandse met 1,8 procent.