Inflatie in Duitsland trekt iets aan

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Duitsland, inflatie

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in juni iets toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. De consumentenprijzen lagen gemiddeld 1,6 procent hoger dan een jaar eerder, meldde het nationale statistiekbureau donderdag. In mei was dat nog 1,5 procent.

De sterkere inflatie komt als een verrassing. Economen rekenden in doorsnee op een afzwakking naar 1,4 procent. Volgens de Europees geharmoniseerde meetmethode kwam de geldontwaarding in de grootste economie van het eurogebied op 1,5 procent, tegen 1,4 procent in mei.