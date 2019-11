Factoringbedrijf DBS2 naar NPEX

Over DS Factoring



Dirk Scheringa Factoring is een onafhankelijke factoring maatschappij. We zijn actief op het gebied van factoring. DS Factoring helpt u om de liquiditeitspositie van uw onderneming te verbeteren. Inmiddels verzorgen wij voor een groot aantal midden- en kleinbedrijven de factoring.



Wij leveren maatwerk, want geen enkele onderneming is hetzelfde. Dat doen wij door ons te verdiepen in uw bedrijf. Wij leren uw financiële en economische situatie kennen om zo alle mogelijkheden en kansen te kunnen benutten.



DS Factoring werkt met een professioneel team van gedreven mensen. Onze medewerkers kennen uw branche en verliezen de marktontwikkelingen niet uit het oog.



DS Factoring is gevestigd in Obdam aan de Tocht 9, nabij Alkmaar en Hoorn. Wij werken landelijk.



Door zijn ondernemerservaring kan Dirk Scheringa adviezen geven waar u veel voordeel van kan hebben.