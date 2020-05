Trump beëindigt relatie VS met WHO

quote: frankvl schreef op 29 mei 2020 22:51:

Je kunt van Trump zeggen wat je wilt, maar het is zeker geen meeloper/naprater. Het is iemand die zelf nadenkt, en dat mag ik in die man.

Met 3 werkende hersencellen denkt hij vast heel goed na , maar ik heb hem in al die jaren echt nog niets zinnigs horen zeggen. Veel dingen die gewoon niet waar zijn.Hij komt er alleen mee weg omdat hij in de usa niet de enige is met te weinig werkende hersencellen.En hij had waarschijnlijk geen tijd om vragen te beantwoorden omdat hij nog een golfafspraak had staan..