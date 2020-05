'Tencent denkt aan flink belang in Warner Music'

Gepubliceerd op | Views: 221

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese internetreus Tencent overweegt voor 200 miljoen dollar een belang te nemen in Warner Music Group. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de zakenkrant denkt het techconcern erover om in te stappen bij de beugrang van de platenmaatschappij.

Warner Music, met artiesten als Ed Sheeran, Cardi B en Bruno Mars, maakt volgens planning volgende week zijn debuut op de beurs in New York. Daarbij mikt het bedrijf op een opbrengst van 1,8 miljard dollar, werd eerder bekend. In maart schoof Warner Music zijn plannen voor een gang naar de aandelenmarkt nog op de lange baan vanwege de coronacrisis en de onrust op de financiële markten.

Het gaat om een van de grootste beursgangen van het jaar. De op twee na grootste platenmaatschappij ter wereld wil 70 miljoen aandelen gaan uitgeven op technologiebeurs Nasdaq. Het beurssymbool op Wall Street wordt 'WMG' en de waardering van Warner Music ligt mogelijk op meer dan 13 miljard dollar.