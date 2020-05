Krimp industrie Chicago sterker

quote: bp5ah schreef op 29 mei 2020 16:06:

Wederom below consensus, evenals het michagan consumentenvertrouwen.

Wederom below consensus, evenals het michagan consumentenvertrouwen.

Consumentenvertrouwen VS loopt iets op16:15 - Consumentenvertrouwen VS loopt iets opANN ARBOR (AFN) - Het vertrouwen van Amerikanen in de economie is in mei iets toegenomen ten opzichte van april.Helder toch , meer vertrouwen.