Kiadis Pharma presenteert nieuwe data over K-NK-celtherapie

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis Pharma heeft vrijdag weer nieuwe gegevens over zijn K-NK-celtherapie gepresenteerd. De gelegenheid daarvoor was de jaarlijkse bijeenkomst van American Society of Clinical Oncology (ASCO), die virtueel plaatsvond.

Kiadis Pharma presenteerde drie studies voor het gebruik van K-NK-celtherapie voor de behandeling van terugkerende acute myeloïde leukemie. Het gaat om gegevens uit een fase I/II-studie bij patiënten die acute myeloïde leukemie en een aandoening aan het zenuwstelsel hebben en een fase 1-studie naar de veiligheid van zogeheten Natural Killer-cellen. Ook worden er gegevens van een preklinische studie getoond.