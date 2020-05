"Shell ondanks dividendverlaging populair bij kleine belegger"

Even naar de oude koersen van RDS gekeken … de huidige koers had je ook in 1996 !!



Dus als ik ze in 1996 gekocht had, en al die jaren gehouden had, dan had ik nul koerswinst gehad, maar uiteraard wél dividend ontvangen en dividendbelasting betaald.



Maar dit is natuurlijk wel een mooie kans om 25 jaar koerswinst "in te halen". Hmmmm.