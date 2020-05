Shell ondanks dividendverlaging populair bij kleine belegger

Ik heb al jaren aandelen Shell en "onder de motorkap" is het veel meer een bedrijf van olie.

Denk aan waterstof/gas/LNG en wind/zonne-energie. Shell gaat niet echt als eerste beginnen, maar wel als "tweede". Shell ontloopt hierdoor bepaalde kinderziekte's .



Shell is een wereldbedrijf en corona heeft een behoorlijke streep gezet voor veel bedrijven en dus ook voor Shell.



Gewoon rustig blijven zitten en ik heb inderdaad ook bijgekocht over een jaar of 5 bekijken of dat slim of dom was en ondertussen ontvang ik dividend.



Dus ik begrijp het wel.