'Niemand geeft zijn kopje koffie in de ochtend op'

Blijkbaar heeft niemand tijd en zin om ernaar te kijken waarover het werkelijk gaat.

Kijk eens op bijv handelblatt.de , en wikopedie.de waar wat info over Reinmanns Imperium ( rijkste duitser, miljardair) en de opbouw van zijn imperium staat.

Jacobs is de naamvan het duitse hoofdmerk, maar baas Klaus is er al lang uit.

DE is maar een superkleine fraktie.

Senseo, Jacobs Kafee, Duitsland Koffieverkoper nummer 1, maar ook Milka chocolade en ook bijv Toblerone, overgenomen,en van Kraft, bij moeder Mondelez.

Het verhaal (wikipedia) met zijn ierse collega is voorla bij die een ongelooflijke opeenvolging van overnames en weer met superwinst doorverkopen.

Er zijn overigens een hoop interessante kommentaren daarover te vinden.



Het is voor mij overigens wel duidelijk waar de miljarden waarop ze nu ziten vandaan gekomen zijn.