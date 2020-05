'Prijsval olie slecht nieuws voor Fugro'

Gepubliceerd op | Views: 4.251 | Onderwerpen: energie

AMSTERDAM (AFN) - De prijsval van olie en de coronacrisis betekenen slecht nieuws voor Fugro. Volgens kenners van ING kan de bodemonderzoeker weinig doen om zijn groeivooruitzichten voor dit jaar te verbeteren. ING verlaagde daarom het beleggingsadvies voor Fugro van buy naar hold. Ook het koersdoel gaat omlaag naar 4 euro van 12,80 euro daarvoor.

Fugro was begin dit jaar goed op weg om de omzet en winst op te voeren totdat Covid-19 en de inzakking van de olieprijs de situatie deden omkeren, aldus ING. In het eerste kwartaal was de impact nog bescheiden. In het lopende kwartaal is dat "veel erger".

Zowel op zee als op land wordt het werk geraakt, schrijven de analisten. Zij verwachten een negatief bedrijfsresultaat (ebitda) in het lopende kwartaal. Voor het hele jaar houden de kenners rekening mee met een daling van de omzet met meer dan een tiende en een forse daling van het bedrijfsresultaat. Een herstel komt waarschijnlijk in 2021, gedreven door kostenverlagingen, voorspelt ING.

Geen acute problemen

Aan de financieringskant zijn er geen acute problemen dankzij 133 miljoen euro aan extra kasmiddelen die Fugro voor elkaar kreeg uit een aandelenuitgifte en verkoop van belangen. Toch moet er een oplossing worden gevonden voor de herfinanciering van obligatieleningen die volgend jaar aflopen, aldus de marktvorsers. Zij vinden dat dit een bron van onzekerheid vormt voor investeerders in Fugro.

Het aandeel Fugro noteerde vrijdag omstreeks 10.10 uur 3,8 procent lager op 3,65 euro.