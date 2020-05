'Geen zorgen meer over liquiditeit bij Basic-Fit'

quote: Red_ schreef op 29 mei 2020 10:49:

Het zal vast storm lopen met nieuwe aanmelding gezien Corona en de zomer.

Iedereen heeft inmiddels door dat buiten sporten de kans op besmetting stuk kleiner is, nota bene gratis en je krijgt gratis vitamine zon op je bol.

Mee eens, alleen het merendeel heeft een ''stok'' achter de deur nodig om van de bank te komen. Als ze dan maandelijks wat betalen voelen ze de verplichting om te gaan. Helaas, maar zo ziet het er wel uit. Ik denk wel echt dat Basic Fit hier sterker uit gaat komen. Veel lokale sportscholen hebben moeite om het hoofd boven water te houden, laat staan hun vaak verouderde locatie aan te passen aan de nieuwe richtlijnen. Ik heb mijn Basic-Fit aandelen te vroeg weggedaan met de kennis van nu, maarja achteraf is mooi wonen zeggen we bij ons in de regio.