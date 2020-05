Nieuwkomer JDE Peet's favoriet op rood Damrak

De koffieoogst 2020 in Brazilië dreigt veel minder op te leveren dan normaal vanwege het nieuwe coronavirus omdat Braziliaanse boeren door de pandemie seizoenskrachten tekortkomen. Brazilië is veruit de grootste koffieproducent ter wereld, goed voor bijna 40 procent van alle koffie wereldwijd.

De koffieoogst gaat in Brazilië eind april, begin mei van start. Alleen kunnen Braziliaanse seizoensarbeiders, vanwege strikte controles bij staats- en gemeentegrenzen, de koffieplantages niet bereiken.



Daardoor koffie fors duurder, De prijs voor arabicabonen liep in de afgelopen paar weken al met ruim tien procent op.



Koffie prijs blijft maar stijgen vanaf begin dit jaar +/- 25% , na corona nog flink duurder.