Nieuwkomer JDE Peet's favoriet op rood Damrak

AMSTERDAM (AFN) - Het moederbedrijf van Douwe Egberts, JDE Peet's, heeft vrijdag een succesvolle beursgang beleefd op het Damrak. Het aandeel werd meteen flink meer waard bij de introductie. De Europese beursgraadmeters stonden in het rood. Beleggers keken vooral uit naar de persconferentie die de Amerikaanse president Donald Trump later op de dag zal houden over de Chinese inmenging in Hongkong. De spanningen rond Hongkong dreigen de handelsdeal tussen Peking en Washington onder druk te zetten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 535,19 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 729,06 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,2 procent.

Koffieconcern JDE Peet's maakte een koerssprong van 10 procent tot 34,65 euro. De introductieprijs bedroeg 31,50 euro per aandeel. Het moederbedrijf van Douwe Egberts heeft daarmee een marktwaarde van 15,6 miljard euro. JDE Peet's zou eerst woensdag 3 juni de stap naar de beurs maken, maar vanwege de grote belangstelling van investeerders is de beursgang vervroegd. De beursgang van JDE Peet's is de grootste in Europa dit jaar.

ABN AMRO

In de AEX stond informatieleverancier RELX onderaan met een verlies van 1,5 procent. ABN AMRO voerde de stijgers aan met een winst van 2,5 procent.

Basic-Fit won ruim 2 procent in de MidKap. De fitnessketen is begonnen met het heropenen van zijn sportscholen. In Luxemburg gaan de vestigingen al deze week open. In juni mogen mensen ook in Belgische en Spaanse fitnesscentra sporten. Nederland volgt naar verwachting op 1 juli. Alle vestigingen van Basic-Fit sloten in maart hun deuren vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Renault

In Parijs daalde Renault 3,5 procent. De Franse automaker gaat wereldwijd 14.600 banen schrappen als onderdeel van zijn kostenbesparingsplan. In thuisland Frankrijk zullen 4600 banen verdwijnen. Verder brengt het bedrijf de productiecapaciteit met een vijfde terug vanwege de coronacrisis. De Britse motorenfabrikant Rolls-Royce zakte 7 procent in Londen na een verlaging van de schuldrating door kredietbureau S&P.

De euro was 1,1105 dollar waard, tegen 1,1060 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent in prijs tot 32,97 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 34,86 dollar.