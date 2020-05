Fitnessketen Basic-Fit begint met heropenen sportscholen

Gepubliceerd op | Views: 2.057

AMSTERDAM (AFN) - Uitbater van sportscholen Basic-Fit is vrijdag begonnen met het heropenen van zijn sportscholen. In Luxemburg gaan de vestigingen al deze week open. In juni mogen mensen ook in Belgische en Spaanse fitnesscentra van Basic-Fit komen sporten. Nederland volgt naar verwachting op 1 juli. Alle vestigingen van Basic-Fit sloten in maart hun deuren vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Basic-Fit voerde ondertussen de nodige aanpassingen door om besmettingen met Covid-19 in de sportscholen te voorkomen. De drukte op de sportschool zal worden gereguleerd met een online-registratiesysteem. Verder zal de schoonmaak grondiger plaats vinden en de sportende klanten krijgen meer toegang tot desinfecterende middelen zodat ze hun apparaten voor en na de training kunnen schoonmaken. Daarnaast is de ventilatie verbeterd zodat er zo veel mogelijk lucht van buiten binnenstroomt, aldus Basic-Fit.

De fitnessketen verwacht dat het merendeel van ruim 2 miljoen klanten terugkomt om te sporten bij de clubs in de eerste weken dat die open gaan. Zij moeten dan hun lidmaatschap hernieuwen, dat bijvoorbeeld opgeschort was tijdens de gesloten periode.

Verder krijgt Basic-Fit op vrijdag toegang tot een extra bankfinanciering van 60 miljoen euro. Die lening moet de fitnessketen op kwartaalbasis terugbetalen gedurende twee jaar na een aflossingsvrije periode van twaalf maanden. Met deze liquiditeit kan de fitnessketen de rekeningen blijven betalen terwijl de vestigingen gesloten zijn vanwege de overheidsbeperkingen.