Banken steunden bedrijven in coronacrisis met 12,8 miljard euro

Daar was ook geen reden toe. De universiteiten waren (en zijn nog steeds) van een uitstekende kwaliteit.

U spreekt zich hier toch wat tegen. Op de universiteiten tegenwoordig wordt mensen namelijk geleerd dat zo hoog mogelijke optimalisatie van de RoE, dus zo min mogelijk kapitaal, alle cash moet aan aandeelhouders uitgekeerd, voorraadmanagement op het scherpst van de snede, alles just-in-time, etcetera. Dat soort principes zijn er nu de oorzaak van dat geen bedrijf groot of klein ook maar 3 maanden omzetdaling aankan, laat staan 1 jaar zonder omzet.Gelukkig is dat ook niet nodig, want het probleem is opgelost door middel van too big to fail. Iedere multinational heeft sowieso al too big to fail garantie want als er meer dan 10,000 banen verloren gaan bij faillissement, dan mag en zal het bedrijf niet failliet. Daar is nu nog bijgekomen dat ook voor kleine ondernemers die hun zaken niet op orde hebben is gezegd, de banken geven jullie verplicht uitstel van betaling en andere compensatie. De banken zelf zijn niet eens meer onderdeel van de too big to fail doctrine maar zijn al volledig onderdeel van de overheid door middel van centrale bank garanties en gratis leningen.Zo zit het in elkaar. Wie door de lijnen heen kijkt ziet dat dit met vrije markt niet meer te maken heeft. Bedrijven hoeven consequenties van slechte bedrijfsvoering niet meer te dragen. Dat is genoeg om van communisme te spreken.