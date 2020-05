NSI in onderhandelingen over huurcontract Bentinck Huis

Gepubliceerd op | Views: 503

DEN HAAG (AFN) - Vastgoedfonds NSI is naar eigen zeggen in verregaande onderhandelingen over een huurcontract voor het statige Haagse Bentinck Huis aan de Lange Voorhout. Dat meldde de onderneming die zich na publicaties over een nieuwe huurder genoodzaakt zag te reageren.

Volgens de berichten van het Financieele Dagblad neemt privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn intrek in het pand. NSI kocht het pand anderhalf jaar geleden en begon een grondige verbouwing.