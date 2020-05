Moeder Douwe Egberts 15,6 miljard waard op beurs Amsterdam

@Romeo, als service www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... Overigens is de inschrijving 100% institutionele beleggers.Als ik dan dit bericht lees www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/artik... dan twijfel ik of er een verschil is tussen een pensioenfonds of de gewone man. Allebei willen ze voor pot met gouden munten gaan.Er zit nogal wat lucht in de prijs ook al is het niet aan de bovenkant. Ik was niet van plan maar ook nu zal ik het niet kopen.