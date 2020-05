Afzetprijzen industrie onder druk door prijsval olie

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: energie

DEN HAAG (AFN) - Producenten kregen vorige maand gemiddeld 8,2 procent minder voor hun producten dan in april vorig jaar. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsdaling van olie was daar de belangrijkste oorzaak voor. Die zorgde voor lagere afzetprijzen in de aardolie- en de chemische industrie.

In april kostte een vat ruwe Brentolie bijna 25 euro. Dat was ruim 61 procent minder dan een jaar eerder. Producten van de aardolie-industrie waren in april bijna 58 procent goedkoper dan in april 2019, aldus het CBS.

Ook in de kunststof- en rubberindustrie was sprake van een daling van de afzetprijzen. In andere categorieën als de voedingsmiddelen- en auto-industrie, bij de machinemakers en in de elektrotechniek stegen de prijzen op jaarbasis.

Vergeleken met maart zijn de afzetprijzen van de industrie in april met 3,1 procent gedaald. De prijzen op de binnenlandse markt daalden met 2,6 procent, die op de buitenlandse markt met 3,7 procent.