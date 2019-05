Probiodrug wordt Vivoryon Therapeutics

Gepubliceerd op | Views: 2.183 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - De in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnoloog Probiodrug gaat zijn bedrijfsnaam veranderen in Vivoryon Therapeutics. De aandeelhouders hebben woensdag op de jaarvergadering ingestemd met de naamswijziging.

De naamsverandering wordt effectief zodra deze is doorgevoerd in de registers van de Kamer van Koophandel. Een concrete datum werd daarbij niet gemeld. Alle voorstellen werden goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering, in aanwezigheid van 42,15 procent van het stemrecht bij de onderneming.