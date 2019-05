Beurzen Europa flink onderuit

Dat zie je verkeerd.



Er is 1 kleuter, die ook een narcist is.



Net als WOII geeft de narcist iemand anders de schuld.

Begint een hetze, krijgt steun van mensen en van andere landen.



China, Canada, Mexico en andere landen hebben politieke leiders, geen kleuters.



De kleuter is gevaarlijk want de narcist wil ook zeggenschap hebben op Korea en Iran en iedereen die hem overschaduwd.



Zolang journalisten niet objectief zijn en Amerika blijft kussen, dan blijft de handels oorlog voor altijd omdat niemand durft het te bestempelen als de hetze tegen... of de "jodenhaat" (in dit geval Chinahaat).



Dankzij deze narcist, net als WOII, gaat het slecht met de economie.