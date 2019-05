Beurzen Europa flink onderuit

Gepubliceerd op | Views: 1.378 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met behoorlijke koersverliezen gesloten. Het escalerende Amerikaans-Chinese handelsconflict zorgde voor een negatief sentiment onder beleggers. Op het Damrak stond ArcelorMittal onder druk nadat het aankondigde zijn staalproductie in Europa te verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,5 procent lager op 540,87 punten. De MidKap zakte 2,1 procent tot 735,03 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,7 procent in.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. ArcelorMittal behoorde tot de grootste dalers met een verlies van ruim 4 procent en bereikte de laagste koers sinds juli 2016. De staalgigant heeft last van een zwakke vraag en import van goedkoop staal van buiten het continent. Het is al de tweede keer deze maand dat het concern de staalproductie verlaagt. Ook andere staalbedrijven in Europa gingen in navolging van ArcelorMittal omlaag. Het Duitse ThyssenKrupp zakte in Frankfurt 3,3 procent en Salzgitter leverde 1,4 procent in.

Altice Europe

Stijgers waren er evenmin bij de middelgrote fondsen. In de MidKap eindigde telecom- en kabelbedrijf Altice Europe onderaan met een min van 5,2 procent.

Esperite zakte 7,5 procent op de lokale markt. Het Poolse PBKM ziet na het boekenonderzoek af van een overname van vrijwel alle activiteiten van de stamceltak Cryo-Save van Esperite. Kardan kelderde 12,1 procent. De Israëlische investeerder leed afgelopen kwartaal een verlies. Dat kwam onder meer door negatieve wisselkoerseffecten.

Mediaset

In Frankfurt won ProSiebenSat.1 1,4 procent. Mediaset, het mediaconcern van Silvio Berlusconi, neemt een belang van bijna 10 procent in zijn Duitse branchegenoot. Mediaset daalde 0,6 procent in Milaan.

De euro was 1,1129 dollar waard tegenover 1,1179 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,1 procent tot 57,33 dollar. Brentolie werd 2 procent minder waard op 68,69 dollar per vat.