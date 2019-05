'Lagere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 859

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag naar verwachting voor een lagere opening. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China blijven de gemoederen bezighouden, zeker nu Chinese staatsmedia onderstreepten dat het land de toegang tot zeldzame metalen kan beperken. Die metalen worden gebruikt in veel elektronica, waardoor techbedrijven weer onder druk staan.

Ook de zaak rond Huawei stond weer in de belangstelling. Het Chinese technologie- en telecomconcern heeft een Amerikaanse rechter gevraagd om de sancties van de Amerikaanse regering tegen het bedrijf te verbieden.

Qua bedrijven waren er cijfers van verscheidene winkelketens. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods, kledingmerk Abercrombie & Fitch en modeconcern Capri gaven een kijkje in de boeken.

Winkelketens

Dick's Sporting Goods staat voor een hogere opening na beter dan verwachte resultaten in het eerste kwartaal. De omzet bleef ongeveer gelijk aan een jaar eerder, de winst steeg licht. Beleggers zien daarin een teken dat de sportwinkels het lek boven hebben na een reorganisatie.

Abercrombie & Fitch stond in de voorbeurshandel meer dan 17 procent lager. De vergelijkbare winkelverkopen stegen minder hard dan waar analisten op hadden gerekend. Wel viel het verlies lager uit dan verwacht.

NXP

Ook Capri kan op een lagere opening rekenen. Het moedermerk van Michael Kors, Jimmy Choo en Versace verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar. Het bedrijf haalde minder inkomsten uit de levering van modeartikelen aan andere winkels en had last van wisselkoerseffecten.

De Nederlandse chipmaker NXP, die in New York een notering heeft, koopt de wifitak van branchegenoot Marvell. Daar telt NXP een kleine 1,8 miljard dollar voor neer.

Reactie Boeing

Boeing-topman Dennis Muilenburg liet weten dat zijn bedrijf 'duidelijke en gestage' voortgang boekt bij het weer in de lucht krijgen van de 737 MAX-toestellen. Eerder stelde branchevereniging IATA er rekening mee te houden dat de toestellen nog maanden aan de grond moeten blijven.

De Amerikaanse aandelenbeurzen verloren dinsdag terrein. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 25.347,77 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,8 procent tot 2802,39 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent achteruit tot 7607,35 punten.