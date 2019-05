Hogere resultaten voor Lukoil

Gepubliceerd op | Views: 182

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Lukoil heeft in het eerste kwartaal hogere resultaten in de boeken gezet. Dat dankte het Russische bedrijf vooral aan een gestegen productie en het feit dat de olieprijzen in roebels hoger lagen dan een jaar eerder. In dollars lagen de olieprijzen juist lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet dikte aan tot zo'n 1851 miljard roebel, wat omgerekend dik 25 miljard euro is. Een jaar eerder ging het nog om een kleine 1631 miljard roebel. Onder de streep bleef ruim 149 miljard roebel over, waar in het eerste kwartaal van vorig jaar een winst van ruim 109 miljard roebel werd neergezet. Lukoil is mede-eigenaar van een raffinaderij in Vlissingen en heeft tientallen tankstations in Nederland.