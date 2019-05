Staat verhoogt financieringsbehoefte

Gepubliceerd op | Views: 544

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse staat verwacht dit jaar meer geld te moeten lenen op de kapitaal- en geldmarkt dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe schatting van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën.

De totale financieringsbehoefte voor 2019 komt nu uit op 44,4 miljard euro. Bij een vorige raming werd nog gerekend op 42,6 miljard euro.

Volgens het agentschap heeft de aanpassing van de raming te maken met een lager dan voorheen verwacht kasoverschot en de terugkoop van DSL’s die aflopen in 2020 en 2021. Ook heeft de toename van het onderpand in contanten een verlagend effect op de financieringsbehoefte. De volgende actualisatie van de financieringsbehoefte vindt plaats in september, na publicatie van de Miljoenennota 2020.