'Noodzakelijke aanpassingen bij ArcelorMittal'

Alle groten nieuwe bedrijven dumpen toch! Amazon voorop. Levert alles goedkoop en in vele gevallen zelfs onder de kostprijs. Mag toch, concurrenten elimineren. Menig electro zaak gaat hier naar de knoppen om die rede. Grote start-ups hoeven geen winst te maken, 10 jaar verlies, who cares. Als ze uiteindelijk maar de grootste zijn in alles en dan wordt afgeroomd/bedrijf naar de beurs en ge-casht. Dat is het business model van vele start-ups, belegger (lees ons pensioenfonds) betaald het verschil. Waarom mag dat in het ene geval wel en in het andere, zoals met staal, niet?