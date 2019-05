Gepubliceerd op | Views: 832 | Onderwerpen: Duitsland, werkloosheid

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in mei oplopen tot 5 procent, van 4,9 procent van de beroepsbevolking een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale arbeidsbureau publiceerde. Het is voor het eerst in twee jaar tijd dat er relatief meer Duitsers werkloos zijn.

Het aantal werklozen steeg deze maand met 60.000, terwijl economen in doorsnee hadden gerekend op een afname met 8000. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Het arbeidsbureau merk op dat de groei onder meer komt door een andere classificering van de statistische data. Ook werkte een groeivertraging van de grootste Europese economie mee.