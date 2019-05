ArcelorMittal schroeft productie verder terug

quote: suske wiet schreef op 29 mei 2019 om 09:24:

Niet tegeloven

Nog een aantal jaren wachten en dan zijn ze volledig gevestigd in India .

Vaarwel Europa

Tsja , wat zal ik zeggen , dit vinden de groene gekkies geweldig, Europa moet een co2 vrij land worden en dus gaan we gewoon importeren straks uit India of China of Rusland.....