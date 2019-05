ArcelorMittal schroeft productie verder terug

Gepubliceerd op | Views: 819 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - ArcelorMittal gaat zijn staalproductie in Europa verder verlagen. De staalgigant heeft last van een zwakke vraag en veel import van staal van buiten het continent. Het is voor ArcelorMittal al de tweede keer deze maand dat de staalproductie naar beneden wordt geschroefd.

Fabrieken van ArcelorMittal in het Franse Duinkerke en het Duitse Eisenhüttenstadt gaan per direct minder staal maken. In het vierde kwartaal zal ook in een fabriek in Bremen minder produceren als een geplande reparatie van een hoogoven wordt verlengd. Ook bij een fabriek in het Spaanse Asturië wordt eind dit jaar een hoogoven gerepareerd. Die fabriek gaat nu langer dicht dan eerder gepland.