Verlies voor investeerder Kardan

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische investeerder Kardan heeft in het eerste kwartaal rode cijfers in de boeken gezet. Het verlies kwam onder meer door negatieve wisselkoerseffecten tussen de euro en de Israëlische shekel. Daarnaast drukten de inflatieschommelingen in Israël op de opbrengsten uit obligaties van het bedrijf,

Onder de streep resteerde een min van 23,5 miljoen euro, tegen een winst van 4,3 miljoen euro een jaar eerder. Het vastgoedonderdeel van Kardan realiseerde in de verslagperiode een winst van 1,2 miljoen euro, tegen een verlies een jaar terug. Maar Water Infrastructure zag het verlies oplopen tot 2,9 miljoen euro door wisselkoerseffecten en eenmalige kosten. Topman Ariel Hasson zei dat de resultaten een "verdeeld beeld" tonen.

Onlangs werd bekend dat Kardan een groep obligatiehouders 36,5 miljoen euro uitkeert. De firma heeft dat bedrag overgemaakt aan een waarnemende partij voor die schuldeisers. Kardan gebruikt onder andere de opbrengsten van de verkoop van een belang in autoverhuurbedrijf AVIS Ukraine voor de terugbetaling. De leningen worden naar verwachting op 3 juni terugbetaald.

Kardan laat verder weten nog altijd te onderhandelen met verschillende obligatiehouders over een aanpassing van de voorwaarden van hun leningen.