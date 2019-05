Naspers: consumententak 17 juli naar beurs

Gepubliceerd op | Views: 559

KAAPSTAD (AFN) - Het Zuid-Afrikaanse media- en technologiebedrijf Naspers wil zijn internationale consumenteninternetactiviteiten op 17 juli naar de beurs brengen in Amsterdam. Tegelijkertijd krijgt die nieuwe onderneming, die voorlopig als NewCo door het leven gaat, een tweede notering in Johannesburg. Dat maakte Naspers bekend.

Voor de plannen is nog wel goedkeuring van de aandeelhouders nodig tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering die 28 juni wordt gehouden. Naspers is van plan minimaal 73 procent van de aandelen in het afgesplitste onderdeel zelf te houden. De overige maximaal 27 procent wordt aan de huidige aandeelhouders van Naspers gegeven en is vrij verhandelbaar.

De tak van Naspers die naar de beurs gaat betreft feitelijk alle activiteiten van Naspers buiten Zuid-Afrika. Daaronder vallen ook de investeringen in verschillende internetbedrijven zoals mail.ru, DeliveryHero en Tencent. In dat laatste Chinese bedrijf hebben de Zuid-Afrikanen een belang van 31,1 procent. Naspers verwacht dat de afgesplitste tak het grootste consumenteninternetbedrijf in Europa wordt.

De Nederlandse topman Bob van Dijk van het in 1915 als De Nationale Pers opgerichte Naspers gaf eerder aan dat hij met de stap naar de Amsterdamse beurs meer internationale beleggers wil trekken. De afhankelijkheid van de beurs in Johannesburg wordt daardoor ook verkleind.