AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint woensdag waarschijnlijk met verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting lager openen. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street en houden vooral de ontwikkelingen rond het Amerikaans-Chinese handelsconflict in de gaten.

Op het gebied van beursintroducties liet de maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip Marel weten op 7 juni naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het van oorsprong IJslandse bedrijf heeft al een beursnotering in Reykjavik, maar wil zijn internationale bekendheid vergroten en zijn kapitaalstructuur versterken. Nederland is een belangrijke markt voor de onderneming. Marel heeft de indicatieve prijs van een aandeel voorlopig vastgesteld op tussen de 3,40 euro en 3,90 euro.

Het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers kondigde aan zijn internationale activiteiten op 17 juli naar de Amsterdamse beurs te brengen. Het onderdeel dat nu nog de naam NewCo heeft omvat alle activiteiten van Naspers buiten Zuid-Afrika, waaronder bijvoorbeeld e-commerce, consumentenmedia en bedrijfsdeelnemingen.

Genmab

Het Deense biotechbedrijf Genmab wil een ADS-notering aan de beurs in New York. Het bedrijf, waarin relatief veel Nederlandse beleggers investeren, heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC om op die manier een plek te krijgen op de Nasdaq Global Select Market. Wanneer de stap precies zal plaatsvinden en hoeveel stukken daarbij betrokken zijn, wordt later bekendgemaakt.

Hunter Douglas neemt de Belgische producent van zonweringstoffen Copaco Screenweavers over. De raambekleder gaf geen financiële details. Copaco Screenweavers is gevestigd in Bavikhove en had vorig jaar een omzet van 25 miljoen euro. Lucas Bols wil voormalig financieel directeur van Heineken René Hooft Graafland als commissaris. De voordracht van de oud-bestuurder van de bierbrouwer moet nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Bols. Dat moet op 10 juli tijdens de aandeelhoudersvergadering gebeuren.

Slotstanden dinsdag

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index daalde een fractie tot 549,10 punten en de MidKap klom 0,2 procent tot 741,04 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten beide 0,4 procent. Londen won 0,2 procent. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 25.347,77 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent.

De euro noteerde op 1,1163 dollar waard tegenover 1,1179 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 58,50 dollar. Brentolie werd 0,7 procent minder waard op 69,62 dollar per vat.