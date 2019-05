Marel maakt op 7 juni beursdebuut Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - Maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip Marel gaat op 7 juni naar de beurs in Amsterdam. Dat heeft het van oorsprong IJslandse bedrijf bekendgemaakt. Marel heeft al een beursnotering in Reykjavik, maar wil zijn internationale bekendheid vergroten en zijn kapitaalstructuur versterken. Nederland is een belangrijke markt voor de onderneming.

Marel heeft de indicatieve prijs van een aandeel voorlopig vastgesteld op tussen de 3,40 euro en 3,90 euro. De onderneming wil maximaal 100 miljoen aandelen aanbieden bij de beursgang in Amsterdam, wat neerkomt op circa 15 procent van het aandelenkapitaal. Het aandeel Marel sloot dinsdag in Reykjavik op 575 kroon, ruim 4,15 euro.

Marel nam in 2008 een onderdeel van Stork over. De IJslanders lijfden bovendien in 2016 vleeswerwerker MPS in. Ongeveer een derde van het personeel van het bedrijf werkt daardoor in Nederland, onder meer in vestigingen in Boxmeer een Lichtenvoorde.