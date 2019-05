China waarschuwt banken voor verlies

Dan maar geld steken in aandelen of bitcoins, denken de chinezen.



Zij hebben nog een volksbank.

Hadden wij onze staatsbank nog maar, dan kwamen wij niet in de problemen.



Door privatisering hebben ze risico genomen en betalen wij nu na 2008 de rekening nadat AMERIKA een puinhoop maakte.



Lekker, bedankt regering.



In 2017 start Amerika een handelsoorlog en vertraagd de economie en krijgen wij later pensioentekort dankzij AMERIKA vergeldings drang.



Wederom AMERIKA.



Bedankt regering voor het blijven verbloemen en verdedigen van de B.tch aan de andere kant van de oceaan.



AMERIKA maakt puinhoop op de financiele wereld en nog kussen wij hun voeten.



2008 + 2017.



Niet de grieken, niet de italianen, niet de spanjaarden... maar AMERIKA met hun nep derivaten en nep obligaties.



Ik kan niet wachten totdat CHINA amerika verpulverd en volksbanken en bedrijven in handen vallen van de staat (nuts, schiphol, kabel), zoals ze dat in China doen.

Niet meer privatiseren. Kost bakken met geld.



Thx !