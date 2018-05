quote: Bakker88 schreef op 29 mei 2018 om 22:41:

Het zal wel goedgekeurd worden. Ik heb vandaag mijn winst veilig gesteld. Ik laat het aandeel voortaan links liggen. De schuldenberg zal een keer problemen gaan geven.

Dat speelt pas over jaaaaaaren. In die tussentijd kan veel veranderen. Ook een overname is niet uitgesloten.