De 5 sterrenbeweging is openlijk tegen de banksters die het idee hebben de wereld in hun macht te moeten hebben. Berlusconi werd afgezet middels het rentewapen van deze banksters, Berlusconi won --> rente omhoog, hij verloor: rente omlaag, daarom moest hij aftreden.

Dat spel wordt nu weer gespeeld, in alle hevigheid.

De 5 sterrenbeweging heeft gezien dat de banksters regeringen in hun macht hebben en weigeren de gewone bevolking daarom te behandelen als hun fiscale slaven, dit in tegenstelling tot onze regering. DAT is de reden van de media hetze tegen Italie.

Ik ben het eens met de 5 sterrenbeweging dat het behandelen van de bevolking als hun fiscale slaven moet ophouden !

En ze hebben gelijk, er zijn meer dan voldoende maatregelen te nemen om de begroting toch op orde te maken.

Uiteraard tegen de wens van de banksters en nog ergere onderdrukkers.